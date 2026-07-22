Tour de France, Philipsen sfrutta l'ultima occasione. Pogacar congela la classifica

Mancava solo lui, in una corsa che finora aveva premiato praticamente tutti i velocisti. Alla fine, all'ultimo tentativo disponibile per gli sprinter – esclusa la passerella finale che arriva fino alla Torre Eiffel –, Jasper Philipsen ha risposto presente, vincendo di prepotenza la volata della 17a tappa del Tour de France. Un successo che non è solo il sesto individuale della stagione per il belga, ma anche un frutto di un grande lavoro di squadra fatto insieme al compagno Mathieu Van der Poel.

I due si sono inseriti perfettamente nella fuga di giornata, che stavolta gli uomini di classifica non hanno voluto, ma forse neanche potuto controllare, come confessato dai vertici di Team Emirates a fine gara, perché in una corsa di 21 giorni e sotto a questo caldo cocente, in effetti, è impossibile avere sempre tutto e tutti sotto controllo. E così, mentre l'azione proseguiva e il distacco rispetto al gruppo Maglia gialla si ampliava, ma anche mentre il gruppo fuggitivi perdeva pezzi via via, i due alfieri della Alpecin tenevano duro là davanti. Una resistenza che alla fine è stata premiata con il massimo risultato: Van der Poel lancia la volata, Philipsen la finalizza, con buona pace di Mauro Schmid e Olav Kooij, secondo e terzo per una bicicletta, che però il proprio nome nell'albo d'oro della 113a edizione l'avevano già scritto. E così, allora, si può dire che la percentuale di corridori soddisfatti sia più alta, prendendola sportivamente.

Capitolo Maglia gialla. Tadej Pogacar arriva a braccetto con gli altri uomini in corsa e congela i distacchi in classifica generale: 4'32" su Remco Evenepoel, 6'51" su Isaac Del Toro e 7'11" su Paul Seixas. Però c'è un “però”: Adam Yates, uno dei suoi gregari più importanti, è arrivato al traguardo fisicamente distrutto, salvato dall'eliminazione solo dalla strategia della Uae, che ha fermato Tim Wellens solo per scortarlo al traguardo. E con Del Toro che ha già mostrato segni di fatica, chissà che il solidissimo Team Emirates non possa mostrare qualche crepa. Resta però lui l'uomo da battere e, in vista dei tre tapponi di montagna che decideranno il Tour, il favorito numero 1.







