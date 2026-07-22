CICLISMO Tour de France, Philipsen sfrutta l'ultima occasione. Pogacar congela la classifica Il belga trova il successo tanto cercato, alla 17a tappa. Yates va alla deriva, ma la Uae lo salva, in vista delle montagne

Tour de France, Philipsen sfrutta l'ultima occasione. Pogacar congela la classifica.

Finalmente Jasper Philipsen. Mancava solo lui - o quasi - tra i velocisti e alla 17a tappa del Tour de France, l'ultima disegnata per gli sprinter, il belga mette il proprio nome nell'albo d'oro della 113a edizione, ovviamente in volata, ma con una bici intera di vantaggio su Mauro Schmid (Jayco AlUla) e Olav Kooij (Decathlon CGA CGM).

Fondamentale per il successo di Philipsen è stato il lavoro di Mathieu Van der Poel, che è riuscito a metterlo nelle condizioni giuste per scattare e prendersi la tappa: un lavoro di squadra perfetto della Alpecin, che non ha lasciato scampo ai rivali. Per quanto riguarda la lotta per la Maglia gialla, invariati i distacchi in vetta: Tadej Pogacar comanda ancora, con 4'32" su Remco Evenepoel, 6'51" su Isaac Del Toro e 7'11" su Paul Seixas.

Restando in casa Uae Emirates, enormi difficoltà per Adam Yates, che va alla deriva durante la tappa: per aiutarlo, la squadra ferma Tim Wellens, che riesce a scortarlo fino al traguardo in tempo per non finire fuori classifica. Una decisione rispettosa nei suoi confronti ma anche per preservare un utilissimo gregario per Pogacar, in vista dei tre tapponi di montagna in arrivo.

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