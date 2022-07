Jasper Philipsen ha vinto in volata la tappa n°15 del Tour de France, da Rodez a Carcassonne. Per il belga, che ha battuto Van Aert e Pedersen, è il primo successo alla Grand Boucle. Giornata difficile per la maglia giallo Jonas Vingegaard, che cade, batte la spalla ma poi si riprende e non perde nulla sugli inseguitori, mantenendo 2' 22" su Pogacar e 2' 43" su Thomas. Domani giornata di riposo, da martedì si comincia coi Pirenei.