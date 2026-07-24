TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:52 Elia Santi: "Siamo molto contenti del San Marino Open, e torneremmo volentieri nel circuito maggiore" 19:44 Roberto Ridolfi si racconta: oltre 60 anni di passione per la balestra 19:23 San Marino Open: presentata la 33ª edizione 17:59 Tour de France, Pogacar doma l'Alpe d'Huez e si prepara alla 5a Maglia gialla 17:34 Comites San Marino e PD a confronto: frontalieri, cittadinanza e voto degli italiani all'estero 16:31 Libera e PSD festeggiano il 28 Luglio: Insieme per rilanciare la coalizione verso l'Europa 16:11 Fiera di Arbe: Gruppo "Arti e Mestieri" di Montegiardino pronto per l'inaugurazione 15:38 Junior Eurovision 2026, ufficiali i 16 Paesi in gara: c'è anche San Marino 15:09 Violento schianto in via Regina Elena: motociclista di 67 anni ricoverato al Bufalini | VIDEO e FOTO 13:02 Contributi Iss, il Segretario Stefano Canti: "Rafforzati gli strumenti di contrasto"
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Tour de France, Pogacar doma l'Alpe d'Huez e si prepara alla 5a Maglia gialla

Lo sloveno fa un numero pazzesco sulla salita più iconica, recuperando 3 minuti da solo. Evenepoel a oltre 7' di distacco, a una sola tappa dal via

24 lug 2026
Tour de France, Pogacar doma l'Alpe d'Huez e si prepara alla 5a Maglia gialla

Quando Tadej Pogacar decide di voler vincere, che sia una tappa, una corsa a giornate o una classica, alla fine, vince. Così è stato anche sull'Alpe d'Huez, nella 19a giornata di un Tour de France a lungo dominato dallo svedese, a cui un sigillo sulla salita più iconica della Grand Boucle ancora mancava. E così, invece di accontentarsi e amministrare i quattro minuti e mezzo che aveva di vantaggio su Remco Evenepoel in classifica generale, la Maglia gialla ha scelto di mettere tutti in riga e aggiungere un altro dominio a un impero su cui il sole non tramonta mai: il suo.

Lo ha fatto affrontando da solo gli ultimi 12 km di una salita ostica come poche altre nel ciclismo, alla caccia furibonda dei tre in fuga: Richard Carapaz, Sepp Kuss e Lenny Martinez. All'attacco dell'Alpe d'Huez i battistrada avevano 3'15 di vantaggio, allo spianare dell'ascesa, a meno di 2 km dall'arrivo, il margine si era ridotto a zero. Nel mezzo, passando attraverso a due ali di una folla di tifosi senza precedenti, ben 600.000, Carapaz si è reso conto del rapido avvicinarsi di Pogacar e ha tentato di scattare a più riprese, senza però riuscire a scrollarsi di dosso gli altri due.

La mancanza di collaborazione ha solo fatto il gioco di squadra dello sloveno, che li ha raggiunti a 1,7 km dall'arrivo (dopo aver demolito il record di scalata dell'alpe registrato da Marco Pantani nel 1995, 36'50", ridotto di oltre un minuto), ha tentato un primo scatto e poi un secondo, che ha schiantato la concorrenza e l'ha portato in gloria. Secondo è Martinez, terzo Carapaz, quarto Kuss, quinto, con 2'30" di distacco, Evenepoel, che scivola a oltre 7 minuti di distacco in classifica generale, a una sola tappa dalla bandiera a scacchi, esclusa la passerella di Parigi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport