CICLISMO Tour de France, Pogacar doma l'Alpe d'Huez e si prepara alla 5a Maglia gialla Lo sloveno fa un numero pazzesco sulla salita più iconica, recuperando 3 minuti da solo. Evenepoel a oltre 7' di distacco, a una sola tappa dal via

Tour de France, Pogacar doma l'Alpe d'Huez e si prepara alla 5a Maglia gialla.

Quando Tadej Pogacar decide di voler vincere, che sia una tappa, una corsa a giornate o una classica, alla fine, vince. Così è stato anche sull'Alpe d'Huez, nella 19a giornata di un Tour de France a lungo dominato dallo svedese, a cui un sigillo sulla salita più iconica della Grand Boucle ancora mancava. E così, invece di accontentarsi e amministrare i quattro minuti e mezzo che aveva di vantaggio su Remco Evenepoel in classifica generale, la Maglia gialla ha scelto di mettere tutti in riga e aggiungere un altro dominio a un impero su cui il sole non tramonta mai: il suo.

Lo ha fatto affrontando da solo gli ultimi 12 km di una salita ostica come poche altre nel ciclismo, alla caccia furibonda dei tre in fuga: Richard Carapaz, Sepp Kuss e Lenny Martinez. All'attacco dell'Alpe d'Huez i battistrada avevano 3'15 di vantaggio, allo spianare dell'ascesa, a meno di 2 km dall'arrivo, il margine si era ridotto a zero. Nel mezzo, passando attraverso a due ali di una folla di tifosi senza precedenti, ben 600.000, Carapaz si è reso conto del rapido avvicinarsi di Pogacar e ha tentato di scattare a più riprese, senza però riuscire a scrollarsi di dosso gli altri due.

La mancanza di collaborazione ha solo fatto il gioco di squadra dello sloveno, che li ha raggiunti a 1,7 km dall'arrivo (dopo aver demolito il record di scalata dell'alpe registrato da Marco Pantani nel 1995, 36'50", ridotto di oltre un minuto), ha tentato un primo scatto e poi un secondo, che ha schiantato la concorrenza e l'ha portato in gloria. Secondo è Martinez, terzo Carapaz, quarto Kuss, quinto, con 2'30" di distacco, Evenepoel, che scivola a oltre 7 minuti di distacco in classifica generale, a una sola tappa dalla bandiera a scacchi, esclusa la passerella di Parigi.

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