CICLISMO Tour de France: Pogacar domina la crono Il ciclista sloveno ha dominato la sesta tappa della "Grande Boucle" chiudendo davanti a Kung e Vingegaard. Perde terreno il grande rivale Roglic, solo settimo a 44 secondi dal connazionale.

Tour de France: Pogacar domina la crono.

Tadej Pogacar si dimostra il padrone delle cronometro e ha in mente un solo obiettivo: conquistare il Tour de France e confermarsi re, dopo essere già il campione in carica. Lo sloveno ha dominato la prima prova contro il tempo di questa Grande Boucle, precedendo di 19 secondi lo svizzero Stefan Kung e di 27 il danese Jonas Vingegaard. Una prova di forza da parte del ciclista della Emirates che – soprattutto – è riuscito a distanziare ancora di più i grandi rivali per la vittoria della generale: uno è il connazionale Primoz Roglic – settimo a 44 secondi – l'altro è Geraint Thomas, grande delusione di giornata. Il britannico è solo sedicesimo ad 1'18'' da Pogacar.

[Banner_Google_ADS]



Resiste alla grande la maglia gialla attuale, il belga Mathieu Van der Poel che mantiene la testa per 8 secondi. Miglior italiano Mattia Cattaneo ottavo mentre perde terreno – e non poco – Vincenzo Nibali, quarantanovesimo ad oltre 2 minuti e mezzo dal fenomeno sloveno. Tour che ora proseguirà con la sesta tappa, dedicata ai grandi velocisti: 160km da Tours a Chateauroux, poi si partirà con le prime salite.



I più letti della settimana: