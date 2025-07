Tour de France, Pogacar tocca quota 100 e agguanta van der Poel

Al Tour de France, Tadej Pogacar si prende la scena e fa tripla cifra. Il campione in carica conquista la quarta tappa da Amiens a Rouen e centra il suo 100° successo alla Grand Boucle, superando in volata la maglia gialla Mathieu van der Poel, agganciandolo in testa alla classifica; 3° posto, con lo stesso tempo, per Jonas Vingegard, che nella generale è ora a 8" dal duo di testa.