CICLISMO Tour de France, Pogacar vince e consolida la gialla Lo sloveno trionfa sul Col du Portet davanti a Vingegaard e Carapaz, Uran crolla ed esce dal podio.

Tour de France, Pogacar vince e consolida la gialla.

Dopo 5 frazioni di calma piatta il Tour de France torna ad accendersi con l'arrivo in salita del Col du Portet, dove Matej Pogacar coglie l'occasione per consolidarsi in gialla. Nella tappa 17, lo sloveno vince in volata di Vingegaard e Carapaz, staccati di 3" e 4". Crolla invece l'ormai ex secondo in classifica Rigoberto Uran, che incassa 1' 49", scivola a 7' 17" ed esce dal podio della generale. Ora composto, oltre che da Pogacar, proprio da Vingegaard e Carapaz, che guadagnano una posizione e sono rispettivamente a 5' 39" e 5' 43" dalla maglia gialla.

