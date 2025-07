Tadej Pogacar fa 101 vittorie in carriera e si riprende la maglia gialla. il campione del mondo vince in volata la 7ª tappa del Tour de France, da Saint-Malo a Mur de Bretagne Guerledan; battuto in volata Jonas Vingegaard, terzo Oscar Onley a 2". Pogacar ora comanda la generale con 54" su Remco Evenepoel e 1' 11" su Kevin Vauquelin; crolla a 1' 29" Mathieu van der Poel, partito in maglia gialla con 1" di vantaggio sullo sloveno.