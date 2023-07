CICLISMO Tour de France, quarto successo per Philipsen Il belga vince ancora in volata. Tutto invariato nella generale

Jasper Philipsen cala il poker al Tour de France. Quarto successo alla Grand Boucle in corso, e decimo in stagione, per il velocista belga, che nell'undicesima tappa della corsa vince in volata davanti a Dylan Groenewegen e a Phil Bauhaus. Nulla cambia in classifica generale, dove Jonas Vingegaard mantiene 17 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar e 2 minuti e 40 secondi su Jai Hindley, con i tre arrivati insieme al traguardo. Domani arriva la tappa regina del Tour, che include i passaggi su Galibier, Croix de Fer e Alpe d'Huez, salite leggendarie che potrebbero dare uno scossone alla graduatoria.

