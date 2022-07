Tour de France: quinta tappa a Simon Clarke, Van Aert sempre in giallo

Tappa affascinante la quinta del Tour de France che vede primeggiare Simon Clarke. L'australiano fa sua una frazione ricca di spettacolo, con una parte sul pavé. Molti attendevano gli specialisti e invece è arrivata la sorpresa con il successo dell'atleta della Israel dopo 150 km di fuga. Dopo i 157 km da Lilla a Arenberg è Simon Clarke a festeggiare la prima vittoria in questa edizione del Tour, con cinque diversi vincitori in altrettante tappe finora disputate. Non cambia invece la maglia gialla. Wout Van Aert l'ha indossata alla seconda frazione e la conferma ancora, anche se dopo 70 km il fiammingo termina a terra. Il leader di classifica è chiamato a inseguire. Alla fine sono Van der Hoorn e Clarke a giocarsi la volata con l'australiano a vincere la tappa. Pogacar arriva con un ritardo di 51 secondi. Giornata da dimenticare per Roglic che a causa di una caduta perde oltre 2 minuti da Pogacar e 1'55 dagli altri. Van Aert resta leader della corsa con 13 secondi sullo statunitense Neilsson Powless e 19 su Pogacar. Domani settimana tappa con partenza da Binche, in Belgio e arrivo a Longwy dopo 220 km, la frazione più lunga di questa edizione.