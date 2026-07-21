Tour de France: Remco Evenepoel vince a cronometro

Doveva essere la sua giornata, e Remco Evenepoel non tradisce le attese nella sedicesima tappa del Tour de France. Nella prova a cronometro di 26 km il belga, tre volte campione mondiale di specialità, domina la prova e fa un passo in avanti importante verso il podio di Parigi. Alle sue spalle si piazza con 28” di distacco Tadej Pogacar, che mantiene 4'32” di vantaggio nella classifica generale e sembra sempre più lanciato verso la conquista della quinta Grand Boucle in carriera.

Con questa prova Evenpoel ha conquistato un ampio margine sui rivali per il podio, staccati ora di oltre 2 minuti, anche se dovrà difendersi in salita in queste ultime tappe che prevedono ben due arrivi sull'Alpe d'Huez. La sfida per il terzo posto nella classifica generale e per la maglia bianca di miglior giovane resta accesissima, con Isaac del Toro e Paul Seixas che continuano a darsi battaglia. Il giovane francese oggi ha rosicchiato 5 secondi al compagno di squadra di Pogacar, e sha accorciato a 20 secondi il suo ritardo nella classifica generale rispetto al compagno di squadra di Pogacar. Lo sconfitto di giornata è invece Juan Ayuso. Il corridore della Lidl Trek oggi ha accusato oltre un minuto dai diretti rivali per il terzo posto e si allontana, in maniera forse definitiva, dal podio di Parigi.







