Tour de France: tappa e maglia gialla a Mathieu Van der Poel

Nella seconda tappa del Tour de France successo sul Mur de Bretagne di Mathieu Van der Poel. Per il campione olandese vittoria di frazione e maglia gialla di leader grazie agli abbuoni. Azione decisiva di Van der Poel a 800 dal traguardo, quando recupera sull'italiano Sonny Colbrelli per poi andare a vincere con sei secondi di vantaggio su Pogacar e Roglic. Nibali arriva nel gruppo di Geraint Thomas a 23 secondi dal vincitore. Domani la terza tappa, Lorient-Pontivy, 182,9 km, con possibile arrivo in volata, il primo di questa edizione del Tour de France.