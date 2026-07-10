CICLISMO Tour de France: Tim Merlier vince a Bordeaux Settima tappa dedicata ai velocisti: classifica generale invariata, con Pogacar saldamente in maglia gialla

Tour de France: Tim Merlier vince a Bordeaux.

Sulle strade di Bordeaux è Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ad avere lo sprint vincente nella settima tappa del Tour de France. Dopo il tappone pirenaico che ha fortemente indirizzato la Grand Boucle verso Tadej Pogacar, oggi era una giornata interamente dedicata ai velocisti. I 175 km che hanno portato il gruppo da Hagetmau a Bordeaux erano quasi interamente pianeggianti.

Una volata strepitosa quella del velocista belga, che pur senza poter usufruire di un vero e proprio treno, rimonta nelle ultime centinaia di metri e supera in maniera netta Soren Warerenskjold e Biniam Girmay. Solo quinto Jasper Philipsen, che non riesce a sfruttare nel migliore dei modi il lavoro di Mathieu Van der Poel, che lo aveva trascinato fino ai -250 metri.

Ad animare la corsa è stata la fuga di Jakub Otruba e Baptiste Veistroffer, scattati fin dal km 0 e restati in fuga per 157 chilometri. Le squadre dei velocisti però hanno fatto buona guardia, mantenendo sotto controllo per tutta la frazione il distacco dei due fuggitivi, fino al ricongiungimento ai -18 km dal traguardo.

Non cambia nulla nella classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva 2'42" di vantaggio su Jonas Vingegaard e 3'27" sul compagno di squadra Isaac del Toro, 3 secondi davanti a Remco Evenepoel.

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