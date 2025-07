Tour de France: Tim Merlier vince in volata la nona tappa

Tim Merlier ha vinto la nona tappa del Tour de France da Chinon a Chateauroux di 174,1 km. Il belga ha battuto in volata l'italiano Jonathan Milan. All'azzurro non è riuscita la doppietta dopo il successo nell'ottava tappa. Quella di oggi è stata una frazione caratterizzata dalla lunga fuga di van der Poel. L'iniziativa dell'olandese, iniziata al km 0, è stata ripresa solo all'ultimo chilometro. Pogacar resta sempre in maglia gialla di leader con 54 secondi su Remco Evenepoel.