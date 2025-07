Tour de France: Tim Wellens vince la tappa. Pogacar sempre leader.

Tim Wellens si aggiudica la 15' tappa del Tour de France, con arrivo a Carcassonne. Il corridore belga della UAE Emirates scatta a circa 40 km dal traguardo e vince in solitaria davanti a Campenaerts e Alaphilippe. Nessuno scossone per la classifica generale con Tadej Pogacar arrivato con 6 minuti di ritardo. Lo sloveno è sempre in maglia gialla con 4'13'' di vantaggio su Jonas Vingegaard. Lunedì giornata di riposo, poi si riparte la 16' tappa: 171,5 da Montpellier al Mont Ventoux.