Tour de France, una gioia per Carapaz: sua la 18a tappa, in un anno difficile

Nell'anno più difficile della propria carriera, ma probabilmente anche della propria vita, al culmine della gara più prestigiosa del circuito, Richard Carapaz trova uno dei suoi più importanti successi. Dopo diversi tentativi infruttuosi, l'ecuadoriano della Ef Easypost azzecca l'azione giusta e vince in solitaria la 18a tappa del Tour de France, secondo sigillo alla Grand Boucle per lui.

L'anno, per Carapaz, era cominciato con la morte della madre, che lo aveva portato a ritardare il proprio arrivo in Europa. Una volta recuperato, aveva poi saltato il Giro d'Italia, dovendosi operare per una ciste. Con il ritorno in gara avvenuto solo a giugno nel Giro di Svizzera, per altro con un secondo posto in classifica, Carapaz era giunto in Francia a caccia di successi di giornata. Cosa che finora non gli era riuscita e che sembrava sfuggirgli di mano anche nella 18a tappa, prima delle tre frazioni di montagna conclusive.

La Ef l'aveva studiata al meglio, eppure non è riuscita a fare la differenza in salita e a un certo punto la fuga si è frazionata, lasciando indietro Carapaz. La squadra ha però continuato a spingere, riportandolo in seguito a contatto, prima che l'ecuadoriano effettuasse due strappi: uno a 4 km dall'arrivo, a cui ha resistito solo Paret-Peintre, e uno 500 metri dopo, decisivo. Il resto della tappa è stato una crociera per single, anzi, per uno solo, che è arrivato all'ultimo porto in tranquillità, portato in trionfo dalla gente del posto.

Staccati di oltre 4 minuti e mezzo gli uomini di classifica, giunti a braccetto. L'unica novità è che Tadej Pogacar, oltre ad avere un Adam Yates a pezzi e un Isaac Del Toro non brillantissimo, con sé, ha perso Brandon McNulty e ha anche un Tim Wellens ai minimi termini. E allora, chissà che la Bora Hansgrohe non tenti davvero il colpo grosso, provando a portare in trionfo Remco Evenepoel, anche se le montagne da scalare saranno due: l'Alpe D'Huez e i 4'32" di distacco dalla Maglia gialla.







