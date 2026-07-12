CICLISMO Tour de France, Van der Poel vince la tappa del caldo estremo. Pogacar ancora in giallo L'olandese domina la volata a quattro, in fuga. La giornata era stata accorciata di 31 km per l'afa: una cosa senza precedenti

Tour de France, Van der Poel vince la tappa del caldo estremo. Pogacar ancora in giallo.

La nona giornata del Tour de France è destinata a fare scuola nel ciclismo e a creare un precedente su cui, probabilmente, si baseranno scelte e cambiamenti di regole in merito al caldo estremo nel prossimo futuro. A causa della canicola che sta attanagliando il Paese, dei 185,5 km inizialmente previsti della tappa Malemort – Ussel se ne sono corsi 31 in meno, con partenza posticipata, ma comunque avvenuta nel pieno dell'orario torrido della giornata, le 13.45. Una novità assoluta, apprezzata dal sindacato dei ciclisti, che però chiede di fare e stabilire di più, perché le tappe corse in mezzo all'afa andranno ad aumentare col passare degli anni e allora c'è bisogno di fissare dei paletti sempre più chiari, a protezione della salute degli atleti, prima che dello spettacolo e del business.

Venendo alla strada, Ussel ha visto il quinto successo stagionale di un Mathieu Van der Poel versione extralusso in volata, con uno sprint che non ha lasciato spazio di replica a Tobias Johannessen. A nulla è servito il tentativo di replica del norvegese, a nulla è servito anche il tentativo di studiare gli avversari da parte di Tom Pidcock, più defilato ancora Alex Baudin: lo scatto dell'olandese è stato irresistibile per ciascuno dei quattro compagni di una fuga andata a segno. A proposito di fuga, a spezzarla, lanciando l'azione decisiva a quattro, era stato proprio Van der Poel, che ha gestito come ha voluto e colpito quando ha dovuto. È il suo terzo successo in carriera al Tour de France.

A 6 secondi dai primi quattro arriva il grosso del gruppo, con Filippo Ganna in testa, e questo lascia invariata la situazione della classifica generale in vista del primo giorno di riposo. Comanda ancora Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard insegue, con 2'42” di ritardo.

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