Il belga Victor Campenaerts ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France, 179 chilometri con arrivo a Barcelonnette. Il corridore della Victor Lotto ha battuto in una volata a tre, il francese Matteo Vercher e il polacco Mchal Kwiatkowski. Quando mancano solo tre tappe alla fine del Tour, non cambia la classifica generale. Pogacar saldamente in maglia gialla con 3 minuti e 11 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard.