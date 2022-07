Tour de France: Vingegaard spezza l'egemonia di Pogacar e trionfa

Jonas Vingegaard vince l'edizione 2022 del Tour de France, interrompendo il dominio di Tadej Pogacar degli ultimi due anni. Anche quest'anno è stata una lotta fino all'ultimo chilometro tra il danese e lo sloveno, che ha provato ad attaccare anche nell'ultima tappa con arrivo sugli Champs-Elysees di Parigi. Alla fine Pogacar dovrà accontentarsi del secondo posto nella generale e della maglia bianca di miglior giovane. Per Vingegaard invece è il primo trionfo nei Grandi Giri, il secondo in carriera dopo la Coppi e Bartali nel 2021 con vittoria anche nella frazione di San Marino. Nell'ultima tappa del Tour, invece, successo che è andato a Jasper Philipsen in volata.