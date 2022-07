CICLISMO Tour de France: Vingegaard trionfa. Ed è partito da San Marino... Il danese spezza l'egemonia di Pogacar e vince il suo primo Tour de France, il secondo titolo in carriera dopo la Coppi e Bartali 2021 (con successo nella tappa di San Marino). A Parigi la passerella finale per il ciclista della Jumbo Visma.

Dai lavoretti al mercato del pesce in Danimarca alla vittoria del Tour de France: la storia di Jonas Vingegaard rientra nelle classiche favole sportive. Soprattutto se si pensa che il grande rivale era colui che aveva cannibalizzato la “Grande Boucle” negli ultimi tempi, quel Tadej Pogacar che, dopo i due successi consecutivi, puntava con forza al tris. E invece la tappa del Galibier e del Granon, il gran lavoro di un top team come la Jumbo Visma, il primo posto sull'Hautacam hanno portato Vingegaard con la maglia gialla fino a Parigi. La passerella sugli Champs-Elysees è meritata, nonostante Pogacar abbia comunque provato uno sterile attacco.

Un duello tra due campioni del ciclismo presente e futuro: lo sloveno si deve accontentare del secondo posto nella generale e della maglia bianca di miglior giovane, il danese festeggia il suo primo trionfo nei Grandi Giri. E il secondo in tutta la carriera: prima del Tour, infatti, Vingegaard aveva conquistato solamente la Coppi e Bartali 2021 vincendo anche la frazione con arrivo a San Marino. Dal Titano e dalla Romagna Jonas ha spiccato il volo, quindi. Per la cronaca, invece, Jasper Philipsen si è portato a casa l'ultima volata nell'ultima tappa di questo appassionante Tour de France. Appuntamento al 2023, per un altro capitolo di "Vingegaard vs Pogacar".



