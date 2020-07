Tour De France Virtuale : successo finale per la NTT

Termina anche la versione on line del Tour De France con la vittoria generale per la NTT. A William Clarke l’ultima tappa. Il corridore della Trek – Segafredo si è imposto nella versione virtuale nel tradizionale sprint finale dei Campi Elisi in una volata di gruppo, anticipando l’azzurro Filippo Ganna e Ryan Gibbons. Il successo finale è andato proprio alla NTT, in testa sin dalla prima tappa e successivamente capace di difendere la posizione giorno dopo giorno fino alla fine, anche grazie all’importante secondo posto ottenuto nella tappa di ieri da Domenico Pozzovivo nell’ascesa virtuale del Mont Ventoux conquistato da Mike Woods. Ora l'attenzione massimo si sposta sul Tour De france versione originale e che si correrà dal 29 agosto al 20 settembre rispetto al passato nessuna cronometro a squadre, per il resto tutto confermato da Nizza a Parigi, il Tour seguirà lo stesso percorso annunciato inizialmente.