Tour de France, vittoria in solitaria per Politt

Nils Politt vince la dodicesima tappa del Tour de France. Successo in solitaria per il corridore tedesco del team Bora- Hansgrohe, che ha lasciato dietro di sé Erviti, Kung e Sweeny. Per lui si tratta del primo successo alla Grande Boucle. Rimane invariata la classifica generale, che vede al comando la maglia gialla dello sloveno Tadej Pogacar con un vantaggio di 5'18'' su Uran e 5'32'' su Vingegaard. Intanto Peter Sagan annuncia il ritiro dal Tour a causa di una brutta caduta di martedì. Oggi pomeriggio tappa da 220 chilometri da Nimes a Carcassonne.