Tour de France: vittoria in volata di Philipsen.

La terza e ultima settimana del Tour de France si è aperta con l'ennesima volata vincente di Jasper Philipsen. Il corridore belga ha sfruttato al meglio il lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel per aggiudicarsi la terza vittoria in questa edizione della corsa francese. Non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar sempre in maglia gialla.

