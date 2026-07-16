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Tour de France: Waerenskjold sorprende tutti

Nell'11 tappa della Grand Boucle prima vittoria in carriera per il velocista norvegese

di Gabriele Mento
16 lug 2026
Tour de France
Tour de France

Undicesima tappa da record al Tour de France. La più veloce della storia, corsa a quasi 51 km orari di media, vinta dal norvegese Soren Waerenskjold della Uno X Mobility. Prima vittoria in carriera alla Grand Boucle per il velocista norvegese che anticipa tutti gli altri sprinter lanciando la volata a 350 metri dall'arrivo.

I 161 km che hanno portato il gruppo da Vichy a Nevers sono stati percorsi dal plotone in poco più di 3 ore. Partenza ad altissima velocità con tanti corridori che tentano di avvantagiarsi, tra i quali Mathieu Van Der Poel che tenta un paio di allunghi. Alla fine però la fuga buona è quella composta  da Anton Charmig, Mathis LeBerre, Nelson Oliveir e Julian Alaphilippe. Il due volte campione iridato però non sembra in condizione in questo Tour de France, e a circa 40 km dall'arrivo perde contatto dagli altri tre uomini al comando sull'ultimo dei due gpm di 4 categoria della giornata.

Il gruppo fa bene i conti e tiene sotto controllo il vantaggio dei fuggitivi, che vengono ripresi a 5 km dall'arrivo. Nessuna delle squadre dei velocisti però prende in mano la situazione fino a meno di 2 km dal traguardo, così la volata viene lanciata da velocità relativamente basse e possibili protagonisti come Tim Merlier e Biniam Girmay restano imbottigliati e non riescono a risalire. Mathieu Van Der Poel non riesce a portare nella miglior posizione Jacob Philipsen e Waerenskjold è lesto nell'approfittare del lavoro di Cees Bol, compagno di squadra di Olav Kooij secondo al traguardo, e mette tutti nel sacco. Non cambia nulla nella classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva 3'36” di margine su Jonas Vingegaard e 4'06 su Remco Evenepoel.





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