Tour de Ski: Bolshunov e Diggins padroni in Val Mustair.

Il Tour de Ski lascia Val Mustair e la Svizzera con un Alexander Bolshunov in forma smagliante. Il russo, dopo la vittoria nella classica, si è ripetuto nella 15km a tecnica libera con partenza a inseguimento mettendosi alle spalle il connazionale Maltsev ed il francese Magnificat. Per Bolshunov una gara dominata dall'inizio alla fine e soprattutto il primo posto in classifica della Coppa del Mondo con 658 punti. Federico Pellegrino, invece, si lascia alle spalle le difficoltà del sabato e chiude l'ultimo round all'ottavo posto – a due minuti dal leader – che gli vale la stessa posizione nella generale dopo 3 tappe sulle 8 della rassegna itinerante. Il valdostano è, però, primo nella Coppa di specialità considerando le 3 vittorie stagionali, l'ultima nello sprint di Capodanno. Non era presente la Norvegia che ha saltato il Tour per timori di pandemia.

Per quanto riguarda il femminile, è doppietta statunitense nella 10km con Jessie Diggins che ha regolato Rosie Brennan, numero uno in Coppa del Mondo. Terzo posto per Karlsson mentre Linn Svahn è solo sesta dopo le prime due vittorie. Tra le azzurre Anna Comarella bissa il ventesimo posto della tappa precedente e va ancora in zona punti. Tour de Ski che ora approderà in Italia per un doppio appuntamento in una settimana: martedì e mercoledì a Dobbiaco, venerdì, sabato e domenica il trittico finale in Val di Fiemme.



