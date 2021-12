Tour de Ski, doppio successo per i fratelli Niskanen

Il Tour de Ski è un affare di famiglia per i finlandesi Niskanen. In campo maschile la 15 km di Lenzerheid valida per la seconda tappa è stata vinta da Iivo Niskanen con il tempo di 34’51″7. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov a 19″3 e il norvegese Paal Golberg con 25″2 secondi di distacco. Ottimo sesto il valdostano Francesco De Fabiani, bene anche Maurizio Pellegrino, tredicesmo. Kerttu Niskanen (sorella del vincitore della 15 km distance uomini) ha conquistato la vittoria nella 10 km femminile a tecnica classica. La finlandese è arrivata al traguardo con 18”2 di vantaggio sulla svedese Ebba Andersson e 30”5 sulla russa Natalia Nepryaeva. Più indietro le azzurre in gara con Caterina Ganz che ha terminato al 32esimo posto, seguita da Anna Comarella 37esima.