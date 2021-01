SCI DI FONDO Tour de Ski: seconda tappa a Bolshunov e Svahn Sulla pista svizzera di Val Mustair è solo ventottesimo Federico Pellegrino, dopo il successo nello sprint d'apertura, ed ora sesto nella classifica generale a 1'22'' dal russo.

Partito con il pettorale giallo di leader dopo il successo nello sprint d'apertura, Federico Pellegrino non è riuscito a ripetersi nella seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Sulla pista di Val Mustair, in Svizzera, l'italiano raggiunge la zona punti ma non va oltre il 28° posto nella 15km a tecnica classica con partenza in linea. Vittoria che è andata al russo Alexander Bolshunov, bravo a gestire nella prima parte per poi scatenarsi nei 5km conclusivi. Il 24enne - 3 volte argento alle ultime Olimpiadi invernali di Pyeongchang – ha terminato in 34'09'', 23 secondi meglio dello svizzero Dario Cologna e 25 del connazionale Ivan Yakimushkin.

La classifica generale vede ora lo stesso Bolshunov al comando con un minuto di vantaggio su Maltsev mentre Pellegrino è sesto a 1'22''. Il migliore degli azzurri in gara è Francesco De Fabiani, venticinquesimo.

Sulle nevi svizzere è andata in scena anche la 10km femminile, vinta da Linn Svahn. Per la svedese - già regina dello sprint - è il secondo hurrà di fila, questa volta ottenuto in volata precedendo di un nulla la russa Stupak e la statunitense Diggins. Giù dal podio Frida Karlsson, ora terza nella generale alle spalle proprio di Svahn e Diggins. Due le italiane a punti: Anna Comarella è ventesima, Francesca Franchi trentesima. Tour de Ski che ora tornerà protagonista con la terza tappa – sempre 15km per il maschile e 10 per il femminile – in tecnica libera con partenza a inseguimento.



