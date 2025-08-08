TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:46 Esodo estivo, traffico da bollino nero nel fine settimana. Sole in tutta Italia, con picchi fino a 38 gradi in Emilia-Romagna 19:16 Rinuncia alla cittadinanza d'origine: possibile proroga per i sammarinesi naturalizzati 18:52 Sciopero bagnini a Rimini, la Prefettura: “Nessuna precettazione” 18:10 SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre” 17:58 Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9 16:45 Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F 16:05 Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione" 15:56 Furti in casa, in estate cresce il rischio. I consigli della Gendarmeria: "Niente foto sui social in tempo reale" 15:49 Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi 15:40 "I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Tour di Polonia : quinta tappa a Brennan

È un trionfo quello di Matthew Brennan – alla nona vittoria da professionista – nella quinta tappa del Giro di Polonia

8 ago 2025
@tourdepologne
@tourdepologne

Quinta tappa del Tour di Polonia La Katowice-Zakopane di 206,1 chilometri, successo per il britannico Matthew Brennan. Decisiva la progressione che gli ha permesso di staccare gli avversari e tagliare il traguardo per primo davanti al connazionale Ben Turner e all’azzurro Andrea Bagioli. Non ci sono stati grandi scombussolamenti nella classifica generale. Il leader resta Paul Lapeira il francese ha otto secondi di vantaggio sul monegasco Victor Langellotti e 12” sullo svizzero Jan Christen. Il primo tra gli italiani è Antonio Tiberi quarto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport