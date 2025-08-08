CICLISMO Tour di Polonia : quinta tappa a Brennan È un trionfo quello di Matthew Brennan – alla nona vittoria da professionista – nella quinta tappa del Giro di Polonia

Quinta tappa del Tour di Polonia La Katowice-Zakopane di 206,1 chilometri, successo per il britannico Matthew Brennan. Decisiva la progressione che gli ha permesso di staccare gli avversari e tagliare il traguardo per primo davanti al connazionale Ben Turner e all’azzurro Andrea Bagioli. Non ci sono stati grandi scombussolamenti nella classifica generale. Il leader resta Paul Lapeira il francese ha otto secondi di vantaggio sul monegasco Victor Langellotti e 12” sullo svizzero Jan Christen. Il primo tra gli italiani è Antonio Tiberi quarto.

