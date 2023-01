Tour Down Under 23: Vince Bilbao, l'australiano Vine nuovo leader

È di Pello Bilbao la terza tappa (la quarta considerando anche il prologo) del Tour Down Under 2023. Nella frazione di 116,8 km che andava da Norwood a Campbelltown, lo spagnolo della Bahrain – Victorious si è imposto in volata davanti al britannico Simon Yates e all’australiano Jay Vine.

Il 32enne spagnolo ha battuto in uno sprint ristretto Simon Yates e Jay Vine con cui era fuggito negli ultimi chilometri di gara. A 28" dal trio di testa è giunto il drappello dei primi inseguitori regolato da Michael Matthews e con Antonio Tiberi miglior italiano di giornata, settimo classificato. La maglia di leader della corsa cambia padrone e passa da Rohan Dennis a Jay Vine che ora guida la Classifica Generale con 15" di vantaggio su Bilbao e 16" su Simon Yates.