Tour Down Under: Bauhaus vince in volata, Bettiol ancora leader.

La stagione 2023 del ciclismo riparte dall'Australia e più precisamente dal Tour Down Under, prima gara dell'UCI World Tour. Dopo la crono ad Adelaide, valida come prologo, i grandi nomi si sono dati battaglia nella prima tappa, 150km con partenza e arrivo a Tanunda. Ad alzare le braccia al cielo è stato Phil Bauhaus: il tedesco della Bahrain Victorious è stato il più veloce nei metri finali, imponendosi in volata e prendendosi quindi il primo successo in linea dell'anno. Doppia soddisfazione per Bauhaus che, nel corso delle prime fasi della tappa, era anche caduto riuscendo comunque a ripartire e chiudere davanti a tutti.

Alle spalle del 28enne nato a Bocholt i beniamini di casa, Caleb Ewan e Michael Matthews. I due australiani hanno provato il tutto per tutto nello sprint, senza però trovare il guizzo decisivo. Ai piedi del podio c'è il migliore degli italiani, Alessandro Covi. Un altro azzurro, invece, resta in vetta alla classifica generale: è Alberto Bettiol che, dopo il successo nel prologo, ha terminato senza problemi nel gruppo dei migliori mantenendo la maglia ocra di leader. Prima tappa caratterizzata da diverse cadute: su tutte quelle di Robert Gesink, costretto al ritiro, e Magnus Sheffield, secondo della generale alla partenza.

