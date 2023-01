CICLISMO Tour Down Under: seconda tappa a Rohan Dennis Con questo successo l'australiano Dennis è anche leader della classifica generale con un vantaggio di 3” sul connazionale Vine

Rohan Dennis ha vinto la seconda tappa del Tour Down Under 23. Il corridore australiano è scattato a circa 300 metri dal traguardo, precedendo di due secondi il connazionale Vine e lo svizzero Mauro Schmid, terzo. Quarto Simon Yates e quinto Hindley. Il quintetto era fuggito al controllo del gruppo ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Con questa vittoria Rohan Dennis diventa il nuovo leader della classifica generale con un vantaggio di 3” su Vine. In ritardo l'italiano Alberto Bettiol che ora accusa un ritardo di 2 minuti.

