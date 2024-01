CICLISMO Tour Down Under, tappa 5: vince Onley, Williams nuovo leader I due sono appaiati in vetta a una generale cortissima, coi primi 20 raggruppati in 42".

La Christies Beach-Willunga Hill rivoluziona il Tour Down Under che a una giornata dalla conclusione si ritrova coi vertici stravolti. La tappa 5 s'assegna in volata, con Oscar Onley a spuntarla su Stephen Williams e Jhonatan Narvàez per un podio che, ora, è pure quello della generale. Qui formalmente comanda Williams, con Onley che però gli è appaiato come crono, ma in vista dell'ultima frazione i distacchi sono minimi: Narvàez e il detronizzato capolista Isaac Del Toro sono a 5”, Julian Alaphilippe, Bart Lemmen e Simon Yates sono a 13” e in 42” sono ricompresi i primi 20 della graduatoria. Tra questi non ci sono gli ex compagni di podio di Del Toro, Corbin Strong – costretto al ritiro per problemi di stomaco – e Biniam Girmay.

A decidere la tappa è, come da programma, la veloce ascesa conclusiva: a due km dal taguardo Harper detta il ritmo per lanciare l'azione del suo capitano Yates, che però non riesce a staccarsi i rivali dalla ruota. Alaphilippe prova a forzare a sua volta ma con medesimo risultato e si arriva alla volata, chiusa con Onley a braccia alzate e Williams che lo segue, ma al contempo lo appaia e precede in classifica.

