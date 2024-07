L'olandese Dylan Groenewegen ha vinto al fotofinish su Philipsen e Girmay la sesta tappa del Tour de France. 163,5 km da Macon a Digione per una volta stretta risolta solo con l'intervento della giuria. Non cambia nulla in classifica generale con Tadej Pogacar saldamente in maglia gialla. La prossima tappa partirà da Nuits-Saint-Georges con traguardo a Gevrey-Chambertin, per un totale di 25.3 km a cronometro con 300 metri di dislivello totali.