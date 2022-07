Tour: Matthews beffa Bettiol, Vingegaard sempre leader

Alberto Bettiol sfiora la vittoria al Tour de France, invece deve accontentarsi della seconda posizione nella quattordicesima tappa vinta da un eccezionale Michael Matthews a Mende. Dopo due secondi posti in questa 109esima Grande Boucle, l'australiano torna a vincere una tappa al Tour a cinque anni di distanza dalla precedente. Frazione bellissima, con anche la battaglia in classifica generale che però non ha visto sconvolgimenti nelle prime due posizioni: Jonas Vingegaard ha respinto gli attacchi di Tadej Pogacar e resta in giallo.