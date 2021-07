CICLISMO Tour: Mohoric vince in solitaria la 19' tappa, Pogacar sempre in giallo

19' tappa per velocisti che ha visto il successo in solitaria di Mohoric. Il campione nazionale della Slovenia ha centrato la seconda vittoria di questa edizione partendo a 25 km dalla fine. Mohoric vince con 58 secondi di vantaggio su Laporte e Pedersem In classifica generale Pogacar mantiene saldamente la maglia gialla. Domani la cronometro di 31 km da Libourne a Saint-Émilion.

