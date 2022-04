Tour of the Alps, 3ª tappa: Kämna vince, Bilbao ancora in maglia verde

Nella 3^ tappa del Tour of the Alps vince la fuga con Lennard Kämna più bravo di tutti ad anticipare i compagni di avventura all'ultimo chilometro imponendosi sul traguardo di Villabassa. Il tedesco della Bora, al quinto sigillo in carriera, regola negli ultimi metri uno scatenato Andrey Amador, secondo, e i compagni di fuga. Che scattano fin da subito, guadagnando un distacco importante nella prima fase di gara. Sono 12 gli uomini all'attacco, la metà di questi si stacca al Passo Furcia lasciando agli altri 7 il successo di tappa. Anche perché il gruppo, vista la mancanza di uomini pericolosi in classifica generale, non spinge e li lascia andare. Tra i fuggitivi si registra anche la rovinosa caduta del norvegese Torstein Traeen che sbaglia una curva in discesa e finisce fuori strada.

Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda la classifica generale con Pello Bilbao che resta al comando con 6 secondi di vantaggio su Romain Bardet e 12 su Attila Valter. Tour of the Alps che ripartirà domani da Villabassa per la quarta e penultima tappa con arrivo – e annesso sconfinamento – ai piedi del Grossglockner, in Austria.