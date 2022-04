CICLISMO Tour of the Alps, Bouchard vince la prima tappa Il francese va in fuga dopo 28 km e regge fino a San Martino di Castrozza.

Tour of the Alps, Bouchard vince la prima tappa.

Il Tour of the Alps 2022 comincia con 161 km da Cles a Primiero San Martino di Castrozza e con l'arrivo in solitaria di Geoffrey Bouchard. Il francese si prende subito una doppia maglia, quella fucsia della generale (con 9” su Pello Bilbao e 11” su Bardet) e quella verde degli scalatori.

Bouchard è protagonista fin dalla fuga del km 28, che lo vede prendere il largo insieme a Zwiehoff, Bais, Etxeberria, Rangel Costa e Zangerle. Arrivato ad avere anche 7' 40” di vantaggio sul gruppo, il sestetto inizia a scomporsi: Zangerle si stacca sul traguardo volante di Pergine, mentre Costa si sfila sulla salita che porta a Passo Brocon. Poi tocca a Bais ed Etxeberria, che perdono contatto, rientrano nuovamente sulla discesa ma, sulla seconda ascesa di giornata, alzano bandiera bianca definitiva. Restano Bouchard e Zwiehoff, finché anche il tedesco saluta – complice una scivolata – e spiana la strada al successo del francese.

Bravo a tenere duro anche a 2,5 km dal traguardo, quando il gruppo, sullo strappo del Molaren, pare in grado di andare a riassorbirlo. Invece Bouchard tiene e completa la tappa con 5” sugli inseguitori, a capo dei quali Pello Bilbao precede Bardet e si prende la piazza d'onore. Oggi sotto con la tappa 2, 154 km da San Martino di Castrozza a Lana con in mezzo Passo Rolle, Passo della Mendola e Passo Palade.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: