Tour of the Alps: Marco Frigo da lontanissimo, è sua la 3a tappa.

Con un'azione partita da lontanissimo, Marco Frigo vince in solitaria la terza tappa del Tour of the Alps, primo successo della sua carriera. Dopo un avvio ricco di scatti e controscatti e una fuga iniziale, controllata dal gruppo, Frigo è scappato a 80 km dal traguardo. Un'azione lanciata molto presto, a cui il gruppo ha lasciato molto spazio, concedendo fino a oltre 4 minuti di vantaggio. In tre si sono gettati al suo inseguimento, ma poi sono stati ripresi sul Gpm del Monte Versciaco. Gli attacchi successivi non sono bastati per annullare il margine maturato dall'italiano in fuga, che è arrivato a San Candido con 19 secondi di vantaggio sugli inseguitori. La volata per il secondo posto l'ha vinta Jay Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) davanti a Derek Gee e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Resta invariata la classifica generale, guidata ancora da Michael Storer (Tudor Cycling) con 41" su Ciccone e su Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Domani arriverà la tappa regina del Tour, nella penultima giornata di gare, che potrebbe rivoluzionare la classifica: 162,7 km da Sillian, in Alta Pusteria, a Obertilliach, il villaggio più alto del Lesachtal del Tirolo orientale. Percorso molto movimentato, con sei scalate, un'ultima scollinata a 7 km dal traguardo e il chilometro conclusivo in leggera pendenza, tra il 4 e il 5%.

