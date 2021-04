CICLISMO Tour of the Alps, quarta tappa a Pello Bilbao

Pello Bilbao ha vinto la quarta tappa del Tour of The Alps. A Pieve di Bono, traguardo classico dai tempi in cui la corsa si chiamava Giro del Trentino, il basco ha battuto in volata Alexander Vlasov e Simon Yates sulla fuga dei quali era rientrato lungo la discesa. Yates rafforza ulteriormente la leadership della Generale per via della giornataccia di Pavel Sivakok, primo inseguitore e giunto all'arrivo con 1,40'' di ritardo. Frazione frizzante fin dai primi chilometri, con diversi tentativi di fuga alcuni anche di media durata. La bagarre si accende quando ad attaccare è Hugh Carthy che viene ripreso, ma che con la sua azione manda in crisi proprio Sivakov. Il successivo attacco è ad opera di Alexander Vlasov, che prova ad andare via e viene ripreso solo da Simon Yates e Daniel Martin. L’irlandese però non riesce a tenere il ritmo e così Vlasov e Simon Yates scollinano per primi, seguiti a una dozzina di secondi da Daniel Martin e Pello Bilbao che nel frattempo era riuscito a rientrare lanciandosi a tutta in discesa. Lo spagnolo disegna traiettorie al limite tanto che Martin nel tentativo di seguirlo finisce con il cadere. Rientrato sui due davanti Pello Bilbao prova anche a staccarli nelle ultime curve, poi li batte in volata. Domani l'ultima tappa con Yates vicino al trionfo finale.

