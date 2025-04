Tour of the Alps, tappa e maglia per Storer

Tappa e maglia. Michael Storer si impone nella seconda giornata del Tour of the Alps e balza in testa alla classifica generale. Un successo in solitaria per il ciclista australiano dell'ambiziosa Tudor Pro Cycling (squadra svizzera fondata dal più volte campione del mondo e olimpico Fabian Cancellara), che arriva sul traguardo di Vipiteno-Racines con 41" di vantaggio sugli inseguitori, maturato sull'ultima salita della tappa. Secondo è Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), terzo Romain Bardet (Team Picnic PostNL), quarto è Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), mentre Giulio Ciccone (Lidl-Trek), dopo la vittoria nella prima tappa, chiude al quinto posto. Storer, ora in Maglia verde, guida la classifica generale con 41" di vantaggio sia su Seixaz, sia sullo stesso Ciccone. Domani terza tappa, 145,5 km da Vipiteno-Racines a San Candido, con un primo terzo di gara molto scorrevole, poi tre ascese di rilievo (tra cui la "debuttante" Antermoia) e una discesa finale che immetterà sul tratto conclusivo.