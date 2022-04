Tour of the Alps: trionfo Bardet, a Pinot l'ultima tappa

3,2 km con pendenza media dell'11%, picchi del 15% e ultimi 600 metri in verticale. L'ascesa della Stronach promette e mantiene un finale spettacolare al Tour of the Alps, finale che stravolge una generale ancora cortissima. Sulle sue pendici si compie il trionfo di Romain Bardet, che dopo tre giorni corona, nel momento decisivo, l'inseguimento su Pello Bilbao. Partito da Lienz con 2” di vantaggio e arrivato sempre a Lienz dopo essere crollato fin giù dal podio: lo scavalcano Michael Storer e Thyman Arensman, compagni di fuga quando Bardet, al principio della tremenda salita conclusiva, inizia a fare sul serio. Prima le accelerate con Porte e Sivakov, poi, constatato che Bilbao non risponde, l'affondo coi due di cui sopra. Così la forbice s'allarga sempre più e il traguardo dice +37” sul basco, che già l'anno scorso s'era dovuto arrendere a Simon Yates, mentre Storer e Arensman chiudono con 14” e 16” di ritardo.

Non solo l'attacco vincente di Bardet, anche la lotta per la vittoria di tappa regala emozioni in francese. Qui tocca finalmente a Thibaut Pinot, che dopo le lacrime per il secondo posto di ieri ritrova un successo atteso quasi tre anni regolando David De la Cruz a pochi metri dal traguardo. I due sono stati protagonisti fin da quando, alle prime battute, si sono infilati nella grande fuga di giornata. Inizialmente in un plotone da 15, poi in un gruppetto da 6 – con Kamna, Traeen, Arrieta e il sopraggiunto Amador – e infine in coppia, dopo il GPM del Bannberg. Dopo un paio di scatti di De la Cruz, Pinot scollina con 12” di vantaggio, annullati nella discesa successiva. Così il duello dura fino all'ultima curva, poi Pinot strappa, lo spagnolo capisce di non averne per replicare e alza apertamente bandiera bianca: al francese basta un'occhiata per capire che è fatta, il resto è un tranquillo e liberatorio taglio del traguardo.