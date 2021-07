Tour: Pogacar vince anche a Luz Arden

Vittoria numero 28 in carriera per Pogacar nella 18' tappa del Tour de France. Lo sloveno sta letteralmente dominando questa edizione 2021. Centrando il secondo successo di fila in montagna. Partenza da Pau con arrivo a Luz Ardiden dopo 129 km con scalata anche del mitico Tourmalet oltre i 2 mila metri. Pogacar è sempre più protagonista vestendo la maglia gialla di leader, quella a pois e la bianca di migliore giovane. Alle spalle di Pogacar Vingegaard e Carapaz. Il vantaggio del leader di classifica sui diretti avversari rispettivamente 5'45 e 5'51. Domani 19' frazione da Mourenx a Libourne di 207 chilometri.