Tour: Pogacar vince la 20^ tappa, quinto sigillo

Tadej Pogacar ha vinto la 20^ e penultima tappa del Tour de France 2024, la Nizza-Col de Couillole, di 132,8 chilometri, imponendosi in un duello finale sul grande rivale, Jonas Vingegaard. Domani la Grande Boucle si concluderà con una cronometro tra Monaco e Nizza, e sarà la prima volta nella storia che l'ultimo traguardo non è a Parigi, ma sarà comunque una passerella trionfale per lo sloveno maglia gialla.

Il dominatore della corsa non ha lasciato nulla, andando a vincere una nuova tappa di montagna con un forcing finale che ha piegato anche Vingegaard. I due hanno staccato il terzo protagonista del Tour, Remco Evenepoel, lungo la salita della Couillole e hanno raggiunto in breve i fuggitivi Richard Carapaz ed Enric Mas. L'ecuadoriano ha provato ad accodarsi ma poi si è accontentato del terzo posto, mentre Evenepoel si è preso il quarto superando nel finale Mas, quinto, In classifica generale, prima della crono conclusiva, Pogacar ha 5'14'' di vantaggio su Vingegaard, quasi sicuro ormai del secondo posto finale, e 8'04'' su Evenepoel. Decimo posto per l'italiano Giulio Ciccone, staccato di 25'48''.