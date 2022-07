Tour: Pogacar vince la terza tappa, ritirato Caruso

Nella prima tappa pirenaica è arrivato l'attacco di Pogacar, lo sloveno si aggiudica così la terza tappa al Tour de France 2022 e recupera 4 secondi alla maglia gialla Vingegaard. Il vantaggio del danese in classifica generale è di 2'18. Finale di Tour tutto da seguire, oggi ancora montagne con la 18' tappa di 143 km da Lourdes a Hautacam. Resta una gara aperta con la cronometro di sabato che potrebbe favorire Pogacar. L'Italia intanto perde un altro pezzo, non era infatti al via della tappa di oggi Damiano Caruso. Il 34enne siciliano è risultato positivo al Covid e quindi è stato costretto al ritiro.