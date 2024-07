CICLISMO Tour: Tadej Pogacar vince e punta la doppietta Giro/Tour

Capolavoro di Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno si conferma un vero numero 1 e punta la storica doppietta Tour e Giro. Un risultato che manca dai tempi di Marco Pantani nel 1998. Sul primo arrivo in salita di questa edizione numero 111, il leader della classifica generale sferra l'attacco decisivo quando mancano 4,5 km all'arrivo. Una volta ripreso Ben Healy, Tadej Pogacar si va a prendere la vittoria di tappa. I rivali sono tutti in ritardo. Vingegaard perde 39 secondi. Remco Evenepoel 1'10''. Quinto posto per l'italiano Giulio Ciccone.

Tadej Pogacar ora guida la classifica davanti a Vingegaard a 1’57” e Evenepoel a 2’22”. Ciccone è ottavo. Domani i Pirenei: 4.800 metri di dislivello con una delle tappe più dure di questa edizione. C’è l’arrivo in salita dove Marco Pantani vinse nel 1998.

