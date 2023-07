CICLISMO Tour: vince Rodriguez, Vingegaard controlla Pogacar Lo spagnolo si impone di 5" sullo sloveno e sulla maglia gialla, che con l'abbuono dell'ultimo GPM rosicchia 1" al rivale e ora comanda di 10".

Al Tour sono ancora montagne ma stavolta niente arrivo in solitaria, anzi, il Col de Joux Plane screma il gruppo e regala uno spettacolare arrivo a 4. A spuntarla, in rimonta, è Carlos Rodriguez, che così facendo soffia a Hindley il terzo posto nella generale, e a 5” da lui c'è il duo che monopolizza la lotta per il titolo. Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard arrivano all'unisono ed è una buona notizia per il danese in maglia gialla, che stavolta non concede nulla al rivale. Come nelle ultime tappe il due volte campione attacca e prova a prendere il largo proprio sulle salite del Col de Joux Plane, dove i due erano al comando in solitaria. Vingegaard però non solo regge, lo riprende e lo precede al GPM, così nel conteggio dei vari abbuoni rosicchia pure 1”, portandosi a 10” di vantaggio nella generale. Un nulla in un duello che anche oggi non ha tradito le attese, col campione in carica che s'aggiudica il punto di giornata. E mentre i due battagliano per la gialla, dietro risalgono Adam Yates e soprattutto Carlos Rodriguez, che una volta ripresi i fuggitivi continua a spingere e, ai -7 km, va pure in allungo, costruendosi quel margine sufficiente per garantirsi il successo di tappa. E ora è il primo degli altri a 4' 43” da una maglia gialla che domani, alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo, sarà ancora addosso a Vingegaard e nel mirino di Pogacar.

