Townsend vince la Classica di Amburgo

Con un arrivo da tramandare ai posteri Rory Townsend fa l'impresa e conquista l'edizione 2025 della Classica di Amburgo. Non era certo tra i favoriti e forse proprio per questo l'irlandese si è concesso la giornata perfetta partendo all'attacco fin da subito per resistere fino alla fine. Oltre 200 chilometri per il campione nazionale che a differenza degli altri fuggitivi è riuscito a resistere fino alla fine. Gli altri sarebbero poi De Pooter, Jacobs, Oliveira per un quartetto che ha avuto fino a 6 minuti di vantaggio e che a lungo ha sognato di potersela giocare. Il primo colpo di scena la corsa l'ha regalato a 65 km dall'arrivo sullo strappo del Wasenberg. Qui Jonathan Milan, tra i più attesi, ha perso contatto. Con le scorie del Tour ancora in circolo, l'azzurro si ritirerà poco dopo. I passaggi successivi hanno contribuito alla definitiva scrematura del gruppo rimasto ormai composto da una cinquantina di corridori. Il primo a mollare, davanti è De Pooter, mentre Jacobs, Oliveira e Townsend hanno provato in accordo a tenere duro. All'ultimo chilometro il terzetto conservava 10 preziosissimi secondi sul gruppo lanciato che rinveniva tardivo, ma inesorabile. Townsend sceglie il momento per scattare, a 300 metri dall’arrivo. Gli altri si arrendono, lui taglia il traguardo, di niente, ma davanti.







