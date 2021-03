AMERICAS'S CUP Tra Luna Rossa e New Zeland è un appassionante testa a testa 3-3 dopo 6 regate, per vincere ci vogliono 7 vittorie

Tra Luna Rossa e New Zeland è un appassionante testa a testa.

Un'altra notte insonne per gli sportivi italiani che tra adrenalina e caffè sono destinati a far l'alba con la Luna. Rossa e bellicosa, Competitiva ed appassionante. Che dopo 6 regate di America's Cup è sul 3-3 e mai nella storia un'imbarcazione italiana era salita così in alto. E queste prime 6 regate hanno detto che i due schafi sono davvero molto vicini nelle prestazioni oltre che nel punteggio. La partenza di gara 5 è addirittura strepitosa, New Zeland sorpresa e il vento moderato esalta le qualità degli italiani che si mettono in controllo.

[Banner_Google_ADS]



Un successo mai in discussione che porta Luna Rossa sul 3-2 a sognare davvero il primo scatto in questa finale. Come sempre successo, invece, i detentori di New Zeland ripartono e riparano. Questa volta i Kiwi si allineano meglio rispetto agli italiani che prendono subito 400 metri di svantaggio. Il vento resta basso, ma una volta davanti New Zeland imposta la regata perfetta chiudendo in totale controllo. E stanotte ancora caffettiere roventi, si torna in acqua. Per il sogno occorrono 7 vittorie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: